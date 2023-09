"Polizeiruf 110: Little Boxes": TV-Kritik zum ersten Fall von Johanna Wokalek

Es hat Tradition, dass man sich beim Bayerischen "Polizeiruf 110" was traut. Das war schon so mit den ungewöhnlichen Ermittlern Jürgen Tauber (Edgar Selge) und Jo Obermaier (Michaela May) bis 2009, den ambitionierten Filmen mit Hanns von Meuffels (Matthias Brandt bis 2018 und zuletzt bei der leider nur sechs Filme hinterlassenden Verena Altenberger als Münchner Empathie-Ermittlerin Bessie Eyckhoff. Nun also folgt also die exzellente Schauspielerin Johanna Wokalek. Weiterhin mit dabei ist Stephan Zinner, der seit 2021 in der Rolle des bodenständigen Kollegen Dennis Eden zu sehen ist. Wokaleks erster Fall, der "Polizeiruf 110: Little Boxes", ist aber auch abseits des Ermittlerinnen-Wechsels ein Wagnis an sich – und das aus mehreren Gründen.