"ARD Crime Time: Tote lügen nicht – das blutige Geheimnis um Bauer Rupp": Alle Infos zum spektakulären Fall

Polizisten, Staatsanwälte oder Rechtsmediziner: Sie alle kommen im True Crime-Format "ARD Crime Time" zu Wort. Es geht dabei um besonders aufsehenerregende Fälle, und hier werden nicht nur alte Kriminalfälle neu aufgerollt, sondern auch spannende Einblicke in die Ermittlungen gewährt. So wie in Meike Pommers neuem Film "Tote lügen nicht – das blutige Geheimnis um Bauer Rupp".

Wurde die Familie Rupp Opfer eines Justizirrtums?

Die Doku führt das Publikum zurück in das Jahr 2001, als der Landwirt Rudolf Rupp nach einem Kneipenbesuch in einem bayerischen Dorf verschwindet. Selbst von seinem Auto fehlt jede Spur, sämtliche Suchaktionen der Polizei sind erfolglos. Im Laufe der Ermittlungen gerät die Familie des Bauern in Verdacht – sofort ordnet die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung auf dem Hof der Angehörigen an.