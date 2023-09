"Goodbye Deutschland"-Hochzeit: Lorenz Büffel wird von seiner Braut "geoutet"

Hochzeit bei "Goodbye Deutschland": Da flossen sogar bei Partysänger Mickie Krause die Tränen, als sein Kollege Lorenz Büffel seiner Emily das Ja-Wort gab. Dabei verriet die Braut, bei was der Ballermann-Star sonst noch dahinschmilzt.

Liebe auf den ersten Blick war es für "Goodbye Deutschland"-Star Stefan Scheichel-Gierten (44) alias Lorenz Büffel gewesen, so erzählte er es in der VOX-Dokusoap: 2019 hatte er Emily Gierten (30) in der Partyinstitution Megapark auf Mallorca kennengelernt. Die hatte damals dort als Künstlerbetreuerin gearbeitet und die Avancen des Ballermann-Sängers erst mal abgewiesen. Allzu lange hatte sie seinem Charme allerdings nicht widerstehen können: Bereits am 7. August 2020 folgte die standesamtliche Trauung, ein paar Wochen später war Söhnchen Leo auf der Welt.

Outfit à la Ratpack Wegen der Corona-Pandemie hatte die Feier damals nur im engsten Kreis stattgefunden – exakt drei Jahre später sollte nun auf Mallorca die große Party folgen. Wenn es nach Emily ging, dann im klassischen Look: sie in einem weißen Prinzessinnenkleid, der Bräutigam in Schwarz. Kurz liebäugelte Stefan beim Anzugkauf zwar mit einer extravaganten, dunkelrot gemusterten Garnitur, dann aber entschied er sich doch für ein Outfit à la Ratpack, "so'n bisschen Dean Martin, Frank Sinatra, bisschen klassisch. Und ich weiß, dass Emily das gefallen wird."

Die hatte ähnliche Gedanken, als sie schließlich ihr Traumkleid gefunden hatte und sich darin "wie Sissi" fühlte: "Wobei Stefan das bestimmt auch toll finden würde – der steht ja so auf so 'Sissi'-Filme. Der guckt total gerne 'Sissi'", verriet sie, bevor ihr bewusst wurde, was sie da gesagt hatte: "Ich hab' ihn jetzt geoutet."

Mickie Krause kann auch romantisch Egal. Dass in dem wilden "Johnny Däpp"-Sänger insgeheim ein sanfter Romantiker schlummert, ließ sich in dieser "Goodbye Deutschland"-Folge ohnehin nicht verbergen. Sichtlich gerührt war er bereits beim Gedanken an die Hochzeit, zu der auch einige Prominente kommen würden.

Auf einen freute er sich ganz besonders: Ballermann-Ikone Mickie Krause (53) würde für ihn und Emily ein Lied singen, das für beide von ganz besonderer Bedeutung war: Zu "Für die Ewigkeit" hatte es zwischen beiden einst so richtig gefunkt. Zeilen wie "Ich der König, du die Königin / Und wir beide mit demselben Ring / Den woll'n wir tragen / Noch in mehr als 1000 Jahren" waren außerdem wie gemacht für eine Trauung.

Kurz vor dieser ging in guter alter Hochzeitstradition so einiges schief beziehungsweise wurde die Zeit knapp: Fast in letzter Minute erst schrieben Stefan und Emily ihre Ehegelübde, fast in letzter Minute kam die Tischdeko an und fast in letzter Minute funktionierte endlich die Technik wieder, die zuvor wegen der mallorquinischen Hitze gezickt hatte.

Promi-Gäste feiern mit Alles vergessen, als die Braut am Arm ihres Papas einmarschierte und ein sichtlich gerührter Lorenz Büffel seine Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. "Du siehst Wahnsinn aus – mega!", ließ er seine strahlende Braut wissen und küsste sie gleich schon mal vor dem Ja-Wort.

Als letzte kleine Panne konnte er schließlich die Ringe nicht vom Herzkissen losbinden, das Söhnchen Leo überbracht hatte. Mit etwas Reißen gelang es ihm aber doch, und so stand dem Ja-Wort und der anschließenden großen Party nichts mehr im Wege.

Auf der feierten auch Promis wie Moderator Oli.P (45), Ballermann-Kollegen wie Almklausi (54, "Mama Laudaaa") und Julian Sommer (25, "Dicht im Flieger") sowie bekannte "Goodbye Deutschland"-Gesichter wie Marco (58) und Tamara Gülpen (30). Letztere war "total begeistert von der Hochzeit. Es ist wunderwunderschön. Das Brautpaar ist sehr schön und alles ... alles passt einfach perfekt."

So wie ihr ging es sicher den meisten auf der Finca Anwesenden – inklusive dem gar nicht mehr so heimlich romantischen Ballermann-Star Lorenz Büffel.