"Laim und die schlafenden Hunde": TV-Kritik zum sechsten Krimi mit Maximilian Simonischek

Unbeeindruckt von den Angebersprüchen bleibt natürlich Lukas Laim (Maximilian Simonischek), der hünenhafte, distanzierte, nicht nur wegen seiner Haupthaar- und Bart-Mode meist grau und kratzig wirkende Ermittler. Der einsame Wolf streift mal wieder durchs ZDF-Fernsehgeschehen und hinterlässt eine Spur des Befremdens und Fröstelns. Nur gut, dass Laim mit Anton Simhandel (Gerhard Wittmann, bekannt und beliebt als "der Bruder" aus den "Eberhofer"-Krimis) einen Assistenten zur Seite hat, der doch tatsächlich willens ist, mit den Leuten zu reden – und durch seine charmante, bajuwarische Art die Menschen auch öffnen kann. Laim weiß, was er an Simhandel hat. Nur sagen wird er das auch in Zukunft eher selten.

Doch dann tun sich rasch neue Abgründe auf – und die Ermittlungsarbeit windet sich: Wie sich herausstellt, war Reimann, obwohl er zeitweise zumindest bestens verdient haben musste, zuletzt ein Obdachloser. Und er verbrachte viel Zeit in der Familienvilla von Cecily Filander (Adina Vetter), die ihre Erb-Immobilie in eine Anlaufstelle für Gestrandete umgewandelt hat. Doch welchen Preis musste Reimann für eine Aufnahme dort bezahlen? Und wie kann man seriös weiter recherchieren, wenn sich wieder private Verstrickungen auftun? Lukas, der trotz (oder gerade wegen?) aller Schroffheit einen beachtlichen Schlag bei Frauen hat, kennt Cecily von früher nur zu gut.

Man habe eben etwas Besonderes vorgehabt mit dieser Arbeit, sei Risiken und wohl auch Tabubrüche eingegangen. "Alles, was mit Sehgewohnheiten bricht, finde ich erst mal gut", sagte der 1982 in Berlin geborene, in Hamburg und Zürich aufgewachsene Schauspieler, der sich als Deutscher sieht. Dem Pass nach ist er allerdings Österreicher, wie sein Vater, der jüngst im Mai verstorbene ehemalige "Jedermann"-Star Peter Simonischek. Die Mutter, Charlotte Schwab, ist Schweizerin. In München arbeitet Simonischek Junior nun schon an seinem nächsten Fall.