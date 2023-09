Sky-Doku "Inside Greenpeace": Ein intensiver Einblick in die Organisation

Seit Anfang der 1970er-Jahre kämpfen die Aktivisten von Greenpeace für einen grüneren, nachhaltigeren Planeten. Die Sky-Dokuserie "Inside Greenpeace – Was braucht es, um die Welt zu retten?" beleuchtet Vergangenheit und Gegenwart der weltweit operierenden NGO und beschert einen tiefen Einblick.

Von der Besetzung der Öl-Plattform Brent Spar im Jahr 1995 bis zu Anti-Atomkraft-Kampagnen Anfang der 1970er-Jahre: Seit Jahrzehnten kämpfen die Aktivisten von Greenpeace für einen grüneren, nachhaltigeren Planeten. Die Sky-Hochglanzdokuserie "Inside Greenpeace – Was braucht es, um die Welt zu retten?" (ab 17. September) ist aber mehr als ein bloßer Blick ins Archiv der NGO. In fünf Episoden gelingt den Machern die überzeugende Überlappung von Historie und Gegenwart. Kalter Krieg trifft auf Klimakatastrophe, Anti-Shell-Kampagne auf Ukraine-Krieg.

"Ich bin bereit, alles in Kauf zu nehmen, was nötig ist"

Clever stellt die teils äußerst spannend produzierte Serie aktuelle Kampagnen historischen Meilensteinen gegenüber. Das Kamerateam war mehr als ein Jahr hautnah an führenden Köpfen von Greenpeace dran. "Ich bin mit der Angst aufgewachsen, dass es jeden Moment einen Blitz geben könnten und wir uns drei, vier Sekunden alle in Staub auflösen würden", erinnert sich Gründungsmitglied Bill Darnell an die Anfangszeit von Greenpeace zurück. Die Angst ist vielen Mitgliedern bis heute geblieben, wie die Serie verdeutlicht – wenngleich die Ursachen sich über die Jahrzehnte verändert haben.