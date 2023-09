Love Island: Verrückte Wendung bei zweiter Paarungszeremonie

In der neuen Folge müssen sich die "Love Island"-Kandidaten einen Partner für die zweite Paarungszeremonie aussuchen. Doch nicht jeder bekommt, was er will.

Granate Daniel ist es, er die zweite Paarungszeremonie eröffnet. Und er fackelt nicht lange: „Ich werde mich für die Islanderin entscheiden, mit der ich in der kurzen Zeit, die ich jetzt hier bin, die meisten Gespräche geführt und am meisten gelacht habe”, sagt er vor versammelter Mannschaft. Wenig überraschend entscheidet er sich für Evi. Auch die Islanderinnen wissen, was sie wollen. Alessandra entscheidet sich für Fabi weil „der mich hier als erstes gecatcht hat und ich will wissen, was noch so kommt”. Jenny nimmt sich Luca und Laura pickt sich Leon aus den Teilnehmern heraus. Auch Vanessa und Hannes werden zum selbst bestimmten Couple. Mit fünf Paaren an der Zahl ist das ein neuer Rekord in der Geschichte von "Love Island".