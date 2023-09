Historiker rechnet bei "Anne Will" mit Sahra Wagenknecht ab: "Bewirtschafterin der Angst"

Sahra Wagenknecht stand mit ihrer Meinung zum Ukraine-Krieg in der Talkrunde von Anne Will allein dar. Vor allem der Historiker Karl Schlögel rechnete mit der Noch-Linken-Politikerin ab. Er warf ihr vor, Ängste der Bevölkerung zu instrumentalisieren.

Noch ist die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine nicht beschlossen. In der Talkrunde bei "Anne Will" im Ersten war man sich am Sonntagabend dennoch nahezu einig: "Um den Feind aus dem Land zu treiben", wie der Historiker Karl Schlögel es formulierte, müsse man der Ukraine weitere Waffen liefern. "Für mich stellt sich die Frage: Wie kann Europa, wie können die Europäer zuschauen, dass die bedeutendsten Städte des Landes aus der Luft angegriffen, bombardiert und zerstört werden?", fuhr der Osteuropaexperte fort.

Bislang, so Wagenknechts Argumentation, hätten Lieferungen nur wenig bewirkt: "Seit drei Monaten führt die Ukraine jetzt die Offensive. Die Schätzungen sind, dass sie zwischen ein und zwei Prozent des besetzten Territoriums zurückerobert haben. Dafür haben sie Tausende, vielleicht Zehntausende junge Männer in den Tod gehen lassen." Die 54-Jährige ist überzeugt: Eine militärische Lösung gebe es nicht.

"Waren Sie einmal da?", fragte der sichtlich fassungslose Historiker Schlögel die Politikerin daraufhin: "Haben Sie sich umgehört, was in den Städten los ist?" Wagenknecht jedoch blieb bei ihrer Meinung. "Klar kann man sich das wünschen, dass Putin seine Truppen zurückzieht", sagte sie. "Das wird er aber nicht tun."

Historiker Schlögel: Wagenknecht ist eine "rhetorische Bewirtschafterin der Angst"

Angesichts dieser Prognose hakte Anne Will ein. Die Moderatorin konfrontierte Wagenknecht mit einer Aussage, die diese im Jahr 2022 kurz vor dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine in der ARD-Sendung getroffen hatte. Damals war sich Wagenknecht sicher, dass eine Invasion nicht in Putins Interesse liege. Eine klare Fehleinschätzung, wie auch Wagenknecht im Sonntagabendtalk einräumte. Nichtsdestotrotz sei sie bis heute der Auffassung, dass der Krieg in der Ukraine kein Krieg sei, "der aus nationalistischen Gründen begonnen wurde".