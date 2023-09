"Das Sommerhaus der Stars": TV-Kritik zum Start der neuen Staffel

Gänsehaut-Momente programmiert: Auch in diesem Jahr werden wieder acht Prominente und ihre mehr oder weniger bekannten Partner ins "Sommerhaus der Stars" bei RTL einziehen – vom Ballermann-Star bis zum Schauspieler-Traumpaar. In dem vom Kölner Sender so getauften "Häuschen Elend" treten sie in lustigen Spielen gegeneinander an und kämpfen um die Gewinnsumme von 50.000 Euro. In den zwölf Folgen der mittlerweile achten Staffel soll gelacht, gelästert, gestritten und gespielt werden – bis bei den ersten Beteiligten die Nerven komplett blank liegen.