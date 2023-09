CSU-Politikerin bei "Hart aber fair"-Moderator mit heilkler These zur Flüchtlingssituation

Am Beispiel Giorgia Meloni entflammte bei "Hart aber fair" (ARD) eine Debatte zum Rechtsruck in Europa und zur drängenden Flüchtlingsfrage. Dabei irritierten sich CSU-Politikerin Monika Hohlmeier und Moderator Louis Klamroth gegenseitig – er sie mit einer Frage, sie ihn mit einer Aussage.

Wie stark hat sich Italien seit dem Amtsantritt der neuen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Oktober 2022 gewandelt? Mit den Fratelli d'Italia steht erstmals in der Nachkriegsgeschichte Italiens eine Partei mit postfaschistischen Wurzeln an der Spitze der Regierung – und sorgt für Sorgenfalten in Europa. Für "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni war die Wahl der Rechten jedoch keine große Überraschung, wie er am Montagabend bei "Hart aber fair" (ARD) erklärte: "Es war jetzt nicht so wie bei der US-Wahl, wo dann Donald Trump gewonnen hat." Der Autor der zuvor gezeigten Dokumentation "Mein Italien unter Meloni" ergänzte: "Die Wahl von Giorgia Meloni zeichnete sich ab."