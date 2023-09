"Sommerhaus der Stars": GZSZ-Star Eric Stehfest über seinen krassen Drogenentzug

Woher kenn man Eric und Edith Stehfest?

Eric Stehfest ist ein bekanntes Gesicht im deutschen TV. Ab 2014 gehörte er für insgesamt fünf Jahre zur Stammbesetzung der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und war in über 1000 Folgen zu sehen. 2016 nahm er außerdem an "Let's Dance" teil und gewann den vierten Platz. Nach einer längeren TV-Pause kehrte der Star in "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ins Fernsehen zurück. Seit 2015 ist Eric mit Edith Stehfest verheiratet, die beiden haben zwei Kinder. Die Musikerin zeigte schon früh ihr Potenzial und war auch als Schauspielerin erfolgreich. In diesem Jahr nimmt das Paar gemeinsam am "Sommerhaus der Stars" teil.