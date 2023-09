„People’s Choice Country Awards“ 2023: Welche Stars gewinnt den Publikumspreis?

Seit 1975 finden in den USA die beliebten „People’s Choice Awards“ statt. Dabei stimmen Fans und Zuschauer seit knapp 50 Jahren über die besten Schauspieler, Filme und Serien im Land ab. Die bekannte Verleihung erhält in diesem Jahr Nachwuchs, denn im September finden die allerersten „People’s Choice Country Awards“ statt.

Wer ist der beste Countrymusik-Sänger und welcher ist der beliebteste Country-Song? Darüber können am Donnerstag, 28. September Fans und Zuschauer bei den allersten „People’s Choice Country Awards“ in den USA abstimmen. Das Besondere an den „People’s Choice Awards“: Die Entscheidungen trifft dabei keine Fachjury, sondern eben das Publikum selbst. In 12 Kategorien konnten Menschen online für ihren Lieblingsinterpreten oder -Hit abstimmen, die nun am Donnerstag, 28. September, im Zuge einer großen Zeremonie geehrt werden.