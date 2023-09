Röttgen kritisiert Baerbock wegen "Diktator"-Aussage: "Man muss seine Worte kontrollieren"!

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock für ihre Wortwahl in Bezug auf den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping kritisiert. Die Grünen-Politikerin hatte im Vorfeld der UN-Generaldebatte in New York Xi in einem TV-Interview als "Diktator" bezeichnet.