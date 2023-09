"Das große Deutschland-Quiz": Das sind die Promis der neuen Ausgabe

Deutsche Free TV-Premiere

"George Michael – Live at Earls Court": Die Comeback-Tour des Superstars aus dem Jahr 2008

Nach 15 Jahren Bühnenabstinenz trat George Michael 2008 seine Comeback-Tour an. ARTE zeigt das Konzert, welches der Superstar am 24. und 25. August 2008 in der Earls Court Arena in London gab. Wuchtige 133 Live-Minuten.

MEHR