"Rosamunde Pilcher: Schlagzeile Liebe": TV-Kritik zur Jubiläumsfolge mit Horst Lichter

Die legendäre "Herzkino"-Reihe sorgt nun seit 30 Jahren für Romantik im ZDF. In der Jubiläumsfolge von "Rosamunde Pilcher" wird Gärtnerin Laura plötzlich zur Bürgermeisterin und ein weltgewandter Journalist stellt ihren Alltag auf den Kopf. Dieses Mal ist Horst Lichter als Butler mittendrin.

"Rosamunde Pilcher: Schlagzeile Liebe" Romanze • 24.09.2023 • 20:15 Uhr

Darum geht es in der Jubiläumsfolge "Ein Provinzblatt? Das ist aber nicht Ihr Ernst?!", fragt Bob Spencer (Garry Fischmann) schockiert bei seiner Verlegerin nach, ob er da richtig gehört hat. Der weltmännische Journalist wird wegen eines "unverzeihlichen Fehlers", so seine Vorgesetzte, kurzerhand versetzt – und zwar aufs Land in Cornwall. Nicht unbedingt seine Wohlfühlzone, so viel ist klar. Als er aber die selbstständige Gärtnerin Laura Seal (Nicola-Rabea Langrzik) trifft, scheint sich seine Laune abrupt zu verbessern ... Eine neue stürmische Liebe bahnt sich da zu einem besonderen Anlass an: Die legendäre "Herzkino"-Reihe wird in diesem 30 Jahre alt. Seit drei Jahrzehnten liefern die ZDF-Dramen Romantik und Intrigen vor der atemberaubenden Kulisse Cornwalls.

Laura ist der neugierige Reporter zunächst ein Dorn im Auge, da sie doch erst kürzlich ins Bürgermeisteramt gehoben wurde, weil ihr Vater, der eigentliche Bürgermeister, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Doch, dafür muss man kein Prophet sein, das wird: Mit Bob erlebt die quirlige Brünette im "Rosamunde Pilcher"-Film "Schlagzeile Liebe" nach der Kurzgeschichte "Man with a future" bald ein Wechselbad der Gefühle. Denn Seals Politik ist umstritten. Die Modernisierung des maroden Hafens erhitzt die Gemüter – ist Laura in illegale Machenschaften verstrickt? Und Bob ist schließlich von Berufs wegen Schnüffler – muss Laura aufpassen, was sie preisgibt?

Das schwarzes Büchlein von Pilcher Im Sonntagabend-Streifen hat sogar Kultmoderator und TV-Koch Horst Lichter (61) seine erste Gastrolle in einer Pilcher-Verfilmung! Der "Bares für Rares"-Zampano tritt als Butler auf. Ein Crossover der besonderen Art zum großen Pilcher-Jubiläum im ZDF.

Im Oktober 1993 begann mit "Stürmische Begegnung" eine Erfolgsgeschichte: Die Verfilmungen der Geschichten der britischen Erfolgsautorin lockten seither regelmäßig ein Millionenpublikum vor die Bildschirme: Inzwischen wurden fast 170 Filme der Reihe gedreht. Obwohl Rosamunde Pilcher selbst 2019 starb, gibt es noch genügend Geschichten, die verfilmt werden könnten. Produzent Smeaton verrät: "Sie vertraute uns ihr kleines schwarzes Büchlein an, das wir gut aufbewahren sollten und das inzwischen sicher in einem Banksafe verwahrt wird." Aus diesem wertvollen Fundus an Geschichten und Figuren kann das Team noch lange für weitere Verfilmungen schöpfen.

Zuletzt machte Horst Lichter mit einem neuen Look auf sich Aufmerksam: "Ich wollte aussehen wie George Clooney". Wie es dazu kam, hat der "Bares für Rares"-Star in einem Interview verraten. Hier gibt es den ganzen Artikel.

"Rosamunde Pilcher: Schlagzeile Liebe" – So. 24.09. – ZDF: 20.15 Uhr