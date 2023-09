"Tatort: Blinder Fleck": TV-Kritik zum neuen Fall aus Zürich

Ein brutaler Dreifachmord beschäftigt die Zürcher Kommissarinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) in ihrem sechsten gemeinsamen "Tatort: Blinder Fleck". Ein vielschichtiger Krimi, der sich mit den Gefahren der Künstlichen Intelligenz beschäftigt.

Der IT-Unternehmer Marco Tomic (Patric Gehring) und sein Bankberater Jakob Bachmann (Uwe Schwarzwälder) wurden an einem Ausflugsziel im Zürcher Oberland auf der Straße erschossen. Im danebenstehenden Auto finden die Ermittlerinnen die Leiche von Marcos Ehefrau Julie Perrier (Samia von Arx). Alle drei wurden von einem gezielten Kopfschuss aus nächster Nähe getroffen. Die sechsjährige Ella (Maura Landert) aber konnte sich unter dem Rock ihrer toten Mutter verstecken.

Gut möglich, dass sie die Tat gesehen hat und den Täter identifizieren kann. Doch das kleine Mädchen ist zutiefst traumatisiert. Sie spricht nicht und klammert sich stattdessen buchstäblich an Isabelle – herzzerreißende Szenen, die die Jungdarstellerin beeindruckend spielt. Ellas Onkel Luc (Sebastian Krähenbühl) aber erzählt von einem Streit zwischen dem toten Ehepaar und Joel Müller (Ralph Gassmann), dem Mitinhaber ihres Start-ups: Müller wollte die Software "Blind Spot", die vor unerlaubter KI-gestützter Gesichtserkennung schützt, an das US-Unternehmen "Security Rumpf" verkaufen.

Doch Tomic hielt aus Angst vor einer Abschaltung seines Dienstes dagegen: Immerhin verdient Ken Rumpf (Jarreth J. Merz) sein Geld mit drohnengesteuerten Überwachungssystemen. Um seinen Willen durchzusetzen, versuchte Müller, Bachmann zu überreden, Tomic den Kredit zu kündigen. Reicht seine Weigerung als Mordmotiv aus? Oder steckt am Ende doch eine ganz andere Geschichte dahinter?

"Tatort: Blinder Fleck" ist ein vielschichtiger Krimi mit zahlreichen falschen Fährten. Die vom Publikum geforderte Konzentration wird am Ende durch spektakuläre Luftaufnahmen vom schönen Zürich und einen dramatischen Showdown belohnt – definitiv nichts für schwache Nerven! Nach Mafia ("Tatort: Seilschaft") und profitsüchtigen Medikamentenherstellern ("Tatort: Risiken und Nebenwirkungen") widmet sich das "Tatort"-Team vom SRF erneut höchst brisanten und viel diskutierten Themen: Computergestützte Gesichtserkennung ist schon seit Jahren in aller Munde. Bewaffnete Drohnen wiederum sorgten zuletzt wieder im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine für Schlagzeilen.

"Im militärischen Kontext gibt es sicherlich Pros und Kontras in der Debatte", sagt Hauptdarstellerin Carol Schuler im Interview, "aber im Allgemeinen habe ich das Gefühl, dass wir ein Stück weit von unserer Menschlichkeit verlieren, sobald wir uns hinter der Technik verstecken. Das kann man am Beispiel von Internet-Trollen sehr gut sehen." Sie selbst bevorzuge daher den direkten Kontakt, "da durch die physische Distanz und den Filter der Technik, die Empathie leidet".

So geht es mit dem Zürich-"Tatort" weiter

Ihre Kollegin Anna Pieri Zuercher hingegen sorgt sich auch über den Einfluss von Künstlicher Intelligenz in der Filmbranche: "Es ist klar, dass die KI auch unsere Berufszweige beeinflussen wird. Ich denke da zum Beispiel an die Synchronisation von Filmen, das Drehbuchschreiben und an Animationsfilme." Es sei "absolut notwendig, Gesetze zu erlassen und klare Regeln aufzustellen, um die Berufe und das kreative Schaffen zu schützen."