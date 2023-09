GZSZ-Darsteller zum Liebes-Comeback von LuMo: "einfach ein schönes Paar"

Krasse Reaktionen auf Trennung

Nachdem Luis von Moritz mehrere Monate lang betrogen und belogen wurde, traf er eine Entscheidung und beendete die Beziehung. Fans waren davon überhaupt nicht begeistert. Sie riefen eine Petition ins Leben, um das Paar wieder zu vereinen. Teils wurden die Debatten in den sozialen Medien zum Beziehungs-Aus so heftig, dass RTL sich mit einem Statement zu Wort melden und die Fans zur Vernunft aufrufen musste. Die heftigen Reaktionen blieben trotzdem nicht ohne Wirkung. So kam es einige Monate nach der Trennung zu einem erneuten Kuss, der eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver sein sollte, in Luis und Moritz jedoch alte Gefühle weckte. Obwohl die beiden sich ihre Gefühle zunächst nicht eingestehen wollten, sprangen sie schlussendlich über ihren Schatten. Damit ist LuMo zurück!