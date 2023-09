"Sommerhaus der Stars": Pia Tillmann und Zico bekommen ein Baby

Pia Tillmann und Zico Banach sind in der aktuellen Staffel vom "Sommerhaus der Stars" zu sehen. In der Promi-WG wird hart ausgeteilt. Doch nun gibt schöne Nachrichten von dem Paar: Die beiden erwarten ein Kind.

Das RTL-Format "Sommerhaus der Stars" ist dafür bekannt, dass sich die Sendung als große Belastungsprobe für die teilnehmenden Paare herausstellt. Etliche Kandidatinnen und Kandidaten haben sich nach der Aufzeichnung der Realityshow getrennt. In der neuen Staffel sind unter anderem die ehemaligen "Köln 50667"-Stars Pia Tillmann und Zico Banach dabei. Kurz nachdem bei RTL die neue Staffel gestartet war, teilten sie auf Social Media ihren Fans eine freudige Überraschung mit – die beiden werden Eltern.

Bei Instagram veröffentlichte Tillmann eine Reihe von Pärchenbildern, auf denen sie ein Ultraschallbild in die Kamera hält. Darunter schrieb sie: "Keine Worte notwendig." Unter dem Beitrag kommentierten auch einige "Sommerhaus"-Teilnehmer der aktuellen Staffel. "Herzlichen Glückwunsch!! Ich freue mich so sehr für euch!! Ihr habt es verdient und ihr werdet erstklassige Eltern sein!", schrieb Aleks Petrović.

"Freue mich so für euch! Alles gute auch hier noch mal", kommentierte Vanessa Nwattu. Kandidatin Justine Dippl schien schon früher Bescheid gewusst zu haben, denn sie schrieb: "Oh mein Gott es ist offiziell. Wir freuen uns so sehr für euch."