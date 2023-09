"Marie Brand und der Tote im Trikot": TV-Kritik zum Krimi mit Mariele Millowitsch und Hinnerk Schönemann

Der Umweg zur richtigen Spur

Wer mag der Mörder des toten Bahnradfahrers gewesen sein? War es Rache oder Eifersucht? Marie Brands Sidekick Simmel (Hinnerk Schönemann) tippt im nun wiederholten Kölner Fall "Marie Brand und der Tote im Trikot" (Drehbuch: Timo Berndt, Regie: Alexander Costea) wieder gerne mal daneben. Schon die Abneigung gegen das Bahnradfahren an sich – immer links herum im Kreis und das noch ohne Bremsen! – scheint ihn für die Klärung dieses Falls zu disqualifizieren. Dabei geht es diesmal um lauter ernste Dinge: Um Erpressung wegen Dopings, um ein Coming out, das eine Ehefrau nicht wahrhaben will, um einen Zwillingsbruder, der auf Geheiß des Stiefvaters, Inhaber eines florierenden Radgeschäfts, den Erfolgspart des Toten übernehmen sollte.