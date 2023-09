"Notruf Hafenkante: Systemausfall": TV-Kritik zum Start der neuen Staffel

Gleich zu Beginn wird es dramatisch: Im Serienkrankenhaus EKH herrscht der Ausnahmezustand. Systemadministrator Adam Abas (Jonathan Kwesi Aikins) verliert die Nerven und dreht in der Kantine durch. Was hat der Mann eingenommen, oder: Was hat man ihm verabreicht? Zeitgleich wird die Klinik durch einen Hackerangriff unter Druck gesetzt. Nichts funktioniert – absolut lebensgefährlich in einem Krankenhaus! Für das Ermittler- und Krankenhaus-Team der "Hafenkante" stellt dies auch ein persönliches Drama dar, denn Polizist Mattes Seeler (Matthias Schloo) liegt im Koma und muss dringend operiert werden.