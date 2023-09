Die Verräter: Florian Fitz will Kollegen verraten – und fliegt selbst raus

Verrat an Mitverschwörer Jalil

Das Konzept von "Die Verräter" ist eigentlich spannend genug. Drei Verräter müssen in einem Schloss mit 13 Loyalen zusammen wohnen und dürfen nicht enttarnt werden, während sie die Unschuldigen nach und nach eliminieren. Doch für den Verräter Florian Fitz war das Konzept anscheinend nicht spannend genug – denn der Schauspieler entscheidet sich gleich am zweiten Tag für ein waghalsiges Manöver. Wiederholt versucht er, seinen Kollegen Jalil als Verräter ins Gespräch zu bringen. Der kann gar nicht fassen, dass sein Verbündeter ihn gleich in der zweiten Folge hintergehen will. Auch Verräterin Anna-Carina Woitschack ist alles andere als begeistert: "Wenn Florian die Chance hätte, würde der uns Verräter killen. Der würde zum Schluss hier alleine als Verräter stehen wollen!"