"Die Verräter": RTL schockiert Zuschauer und Kandidaten mit taktloser Szene

Die neue RTL-Sendung kommt beim TV-Publikum eigentlich sehr gut an. Doch mit einer inszenierten Beerdigung ist der Sender nach Meinung vieler Zuschauer übers Ziel hinaus geschossen.

In "Die Verräter" leben 16 Prominente gemeinsam in einem Schloss. Drei von ihnen werden als Verräter ausgewählt und können fortan pro Nacht einen der Kandidaten eliminieren. Der Clou: Die 13 Unschuldigen wissen nicht, wer die Verräter sind. Jeden Tag setzen sich alle verbliebenen Kandidaten zusammen und wählen einen Teilnehmer aus, den sie für einen Verräter halten.

Geschmacklose Bestattung eines Kandidaten

In der zweiten Nacht erwischte es den Schauspieler Timothy Boldt – er erschien nicht mehr zum Frühstück. RTL wollte den Abschied vom Kandidaten offenbar in Szene setzen und ging dabei womöglich zu weit. Die verbliebenen Teilnehmer wurden mit schwarzen Limousinen zu einer Kapelle gefahren, in der Moderatorin Sonja Zietlow auf sie wartete.