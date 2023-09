"Harry Potter"-Star Bonnie Wright ist erstmals Mutter geworden

In ihrer Rolle ist sie Harry Potters große Liebe: Im populären Fantasy-Franchise verkörperte Bonnie Wright Ginny Weasley, die Schwester von Harrys bestem Kumpel Ron. Nachdem ihr Filmpartner Daniel Radcliff im Frühjahr Vater wurde, ist nun auch Wright erstmals Mutter geworden. Rund ein Jahr nach ihrer Hochzeit kündigte die Schauspielerin an, Nachwuchs zu erwarten – nun kam das Kind zur Welt. Vor wenigen Tagen bekam die 32-Jährige einen Jungen namens Elio Ocean, wie sie nun auf Instagram ihren Followern bekannt gab.

Glückwünsche der "Harry-Potter"-Stars

Dem Post ist zu entnehmen, dass die Geburt in Wrights eigenen vier Wänden stattfand. "Wir sind alle gesund und glücklich", teilte die Schauspielerin via Social Media mit. "Andrew und ich sind so verliebt in unsere Sonne", sprach sie auch im Namen ihres Ehemannes Andrew Lococo, für sie ein "Fels in der Brandung". Seit drei Jahren sind die beiden ein Paar, im März 2022 heirateten sie im kalifornischen Juan Capistrano. Für Wright ist klar: "Elio hat den liebevollsten Papa, den es gibt".