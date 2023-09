Keith Richards über das Leben und die Drogen: "Kokain habe ich 2006 aufgegeben"

Manche glauben, Keith Richards hätte einen Deal mit dem Teufel gemacht. Unbestritten, der Gitarrist der Rolling Stones hat in seinem Leben scheinbar alles durchgemacht und ist auch mit 79-Jahren noch voller Energie. Doch in den letzten Jahren hat er sämtlichen Drogen abgeschworen. Im Interview sprach die Musik-Legende über seinen Wandel, das Leben und Popmusik.

"Sex, Drugs, Rock 'n' Roll" ist das Motto von vielen Rockstars – so auch von Keith Richards. Doch mit dem Alter kommt die Einsicht, denn auch Rocklegenden werden älter. So auch Keith Richards, der als Gitarrist der Band Rolling Stones weltweite Erfolge feiert. Während eines Gesprächs mit "The Telegraph" verriet der 79-Jährige nun, dass er in den letzten Jahren Drogen und Zigaretten aufgegeben hat.