"Bettys Diagnose": TV-Kritik zu den neuen Folgen der ZDF-Serie mit Henrike Hahn

Betty (Henrike Hahn) sorgt auch in den neuen Folgen der beliebten ZDF-Serie mit ihrer frischen, zuversichtlichen Art für glückliche Patienten und Kollegen – wenn da nur nicht der verkopfte Ex-Mann wäre. Fans können sich auf 26 neue Episoden freuen.

Bettys Diagnose Serie • 29.09.2023 • 19:25 Uhr

Wenn sie eines wirklich gut kann, dann ist es Zupacken. Das zeigt die neue Stationsleitung der Karlsklinik, Elisabeth "Betty" Hertz (Henrike Hahn), noch bevor sie jemandem den Puls gemessen hat. Der Kirmeswagen einer Patientin steht im Halteverbot vor dem Krankenhaus – schon ist Betty mit dem Schlüssel vor Ort und parkt das Ungetüm beulenfrei um, Pflegenotstand hin oder her. Aber auch sonst hat die neue Heldin der beliebten ZDF-Serie einiges zu bieten, nicht immer zur Freude von Dr. Julius Walden (Constantin Lücke), ihrem Exmann, der es nur schwer ertragen kann, wenn Bettys medizinischer Spürsinn richtig angeschlagen hat. Auch die zehnte Staffel der Medical (jeweils Freitag, 19.25 Uhr, in der Mediathek eine Woche vorab) hält wieder allerhand große und kleine Probleme für das Stationsteam und seine Patienten bereit. Diesmal tauchen vor allem die Geister der Vergangenheit auf.

Betty wird mit ihrer Vergangenheit schonungslos konfrontiert Betty Hertz, Kind einer Schaustellerfamilie, bringt auf warmherzige Weise ziemlich frischen Wind in die Abteilung: Sie ist unkonventionell, optimistisch und nimmt jede Herausforderung an – Schauspielerin Henrike Hahn sieht es als Geschenk, diese Figur spielen zu dürfen und zog dafür von ihrer Wahlheimat Berlin nach Köln. Nach Bettina Lamprecht und Annina Hellenthal, deren Betty sich nach rund sieben Jahren endgültig nach Namibia verabschiedete, ist sie nun die Dritte in der Titelrolle.

In der ersten Folge kümmert sie sich gemeinsam mit Dr. Walden um eine Patientin, die wegen Magenproblemen stationär aufgenommen wird. Über das Krankenbett hinweg liefern die beiden Streithähne sich aberwitzige Wortgefechte, die, wie Henrike Hahn verrät, zu den besonderen Eigenschaften ihrer Rolle gehören. "Diese Schlagfertigkeit zusammen mit ihrem Mut, niemals den Kopf in den Sand zu stecken, zeichnen Betty aus." Das kann sie in den ersten Folgen der neuen Staffel unter Beweis stellen, denn auch Betty wird mit ihrer Vergangenheit schonungslos konfrontiert.

Aber auch Bettys liebeskummerkranke Freundin und Kollegin Rike (Isabell Horn) bekommt es mit dem Schicksal zu tun: Sie muss sich um eine junge Frau kümmern, die mit dem Auto verunglückt ist – wie sich schnell herausstellt, ist sie ausgerechnet die neue Freundin von Rikes vielbeweintem Ex und Mutter einer kleinen Tochter. Gut, dass Rike eine Freundin wie Betty hat, die auch hier wieder das tut, was sie am besten kann: trösten – und natürlich zupacken!

Bettys Diagnose – Fr. 29.09. – ZDF: 19.25 Uhr