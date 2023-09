Taylor-Swift-Konzertfilm kommt bald in deutsche Kinos

Keine Karten mehr für die Welttournee von Taylor Swift bekommen? Dann gibt es demnächst ein kleines Trostpflaster: Ab Oktober kommt ein Konzertfilm des Superstars in die deutschen Kinos.

Taylor Swift ist nicht nur ein weltweit gefeierter Popstar, sondern bricht auch sämtliche Rekorde als Musikerin. Aktuell befindet sich die 33-Jährige auf ihrer Welttour "The Eras Tour" und kommt 2024 für sieben Konzerte nach Deutschland. Nicht jeder konnte sich ein beliebtes Ticket ergattern. Doch nun haben Fans nochmal die Gelegenheit, die Sängerin zu sehen, zumindest auf der Leinwand.

Kartenvorbestellung läuft Am 13. Oktober startet der Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour" in tausenden Kinos weltweit. Auch in Deutschland können Fans den Film sehen und bereits Karten vorbestellen. Insgesamt soll der Film 168 Minuten dauern. Im Vergleich: Eine Show der "Eras Tour" dauert drei Stunden, in denen Swift über 40 Songs zu Besten gibt.

Die Sängerin verkündete die großen Neuigkeiten auf Instagram. "Die Tour ist nicht das Einzige, was wir in die Welt mitnehmen. Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass der Konzertfilm 'The Eras Tour' jetzt offiziell in die Kinos kommt", schrieb sie unter einen Beitrag.

Bei der "Eras Tour" handelt es sich um die sechste Tour von Swift. Sie startete am 17. März 2023 in Glendale (Arizona) und soll am 23. November 2024 in Toronto enden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Taylor Swift (@taylorswift)