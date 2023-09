"Sommerhaus der Stars": Max Suhr über Claudia Obert: "Wenig Geld, wenig Interesse"

Provokationen, Partys und Promille: Seit dem Sommer letzten Jahres ist Claudia Obert mit dem jungen Hamburger zusammen. Ob intime Details aus ihrer Beziehung oder wilde Partys mit Stripperinnen, das "Sommerhaus der Stars"-Paar lässt es gerne in aller Öffentlichkeit krachen. Immer wieder wird gemunkelt, der 25-Jährige will aus ihrer Beziehung nur Kapital schlagen. Dem entgegnen die beiden mit offenherzigen Auftritten und Hochzeitsplänen. Auch ein Tattoo hat sich Max Suhr mit ihren Kosenamen "Spicy Senorita" und "Maxmaus" ins Knie stechen lassen.

„Ich war in den letzten zehn Jahren mit keinem Mann so lange zusammen wie mit Max", verriet die Skandalnudel im Interview mit RTL. Auch Max Suhr bestätigt ihre gute Partnerschaft mit dem Kommentar: "Beziehungsstatus: geil". Kritik an ihrer außergewöhnlichen Beziehung scheint an den beiden abzuprallen. Ist es also doch Liebe zwischen Claudia Obert und Max Suhr?