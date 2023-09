"Sommerhaus der Stars"-Sex-Skandal: Claudia Obert und Max Suhr äußern sich zum Vorfall

Es dauerte nur wenige Minute nach ihrem Eintreffen im "Sommerhaus der Stars", bis Claudia Obert und Max Suhr mit ihrem speziellen Test begonnen haben. Das Paar startete direkt eine erotische Erprobungstour. Sämtliche Möbelstücke wurde von den beiden auf Sex-Tauglichkeit geprüft. Zwar waren sie bei ihren Übungen bekleidet, dennoch stießen ihre Trockenübungen auf Empörung. Claudia Obert und Max Suhr waren so sehr miteinander beschäftigt, dass nicht mal eine Begrüßung für die Neuankömmlinge Maurice Dziwak und Ricky Raatz drin war. Auch auf mehrere Zurufe reagierte das fummelnde Paar nicht. Diese Ignoranz brachte das "Love Island"-Paar auf die Palme. "Wie wir begrüßt wurden, das ist eine absolute Frechheit. Das ist eine Sache von Respekt und die haben uns in dem Sinne zu dem Zeitpunkt nicht respektiert", wurde Maurice wütend.

Auf Instagram postete Claudia Obert ein Foto, auf dem sie entspannt, in der Sonne, auf einer Parkbank sitzt. "Hi Fans des Sommerhauses. Jeder Unfug findet eine, die ihn macht. Claudia sieht das Leben als Spielplatz: hat das große Glück, weder mit ihrem Alter (61) noch mit ihrem Geschlecht jemals ein Problem zu haben", lässt die Unternehmerin wissen. Dazu schrieb die Hamburgerin noch ihr Motto "just do it". Mehr Zurückhaltung wird es wohl auch in den kommenden Folgen vom "Sommerhaus der Stars" nicht geben.