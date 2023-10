"Green Seven Report: Wie die Natur uns vor dem Klimawandel schützt – 5 Ideen, die Hoffnung machen": Kritik zur ProSieben-Sendung

Im Oktober startet bei ProSieben die "Green Seven Week". Dabei steht eine Reportage besonders im Fokus der Themenwoche: "Wie die Natur uns vor dem Klimawandel schützt – 5 Ideen, die Hoffnung machen".

Green Seven Report: Wie die Natur uns vor dem Klimawandel schützt – 5 Ideen, die Hoffnung machen Reportage, Event-Dokumentation • 03.10.2023 • 20:15 Uhr

Große Dinge fangen im Kleinen an: Viele Menschen haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Teil zur Rettung des Planeten beizutragen. Und das aus gutem Grund: Die Folgen des Klimawandels sind bereits deutlich spürbar. Wassermangel, Überschwemmungen, Artensterben ... – Wir brauchen dringend Antworten auf die Frage, wie wir uns und den Planeten schützen können. ProSieben hat seine "Green Seven Week" natürlich nicht ohne Grund unter das Motto "Let's save the planet" gestellt.

Arbeiten mit der Natur

In dieser Themenwoche (Start: Montag, 2. Oktober) widmet sich der Sender nachhaltigen Themen und zeigt in verschiedenen Sendungen auf, welche Möglichkeiten es gibt, um dem Klimawandel zu begegnen. Die Reportage "Wie die Natur uns vor dem Klimawandel schützt – 5 Ideen, die Hoffnung machen" steht dabei besonders im Vordergrund. In dem Film werden Menschen vorgestellt, die nicht gegen die Natur, sondern mit der Natur arbeiten – und durch innovative Ideen die Erde retten möchten.

Unter anderem wird der Unternehmer und Kapitän Cornelius Bockermann aus Bremen in der Reportage zu sehen sein, der – im Gegensatz zu Containerschiffen – auf eine umweltfreundlichere Alternative setzt: Frachtsegler. Auch der Biologe und Naturschützer Dr. Michael Succow wird im Film vorgestellt. Um CO2 zu binden, bewässert er Moore. Weitere Protagonisten sind Landwirtin Maria Gimenez (Trebbin in Brandenburg) und Forstwirt Korbinian Arzberger (Griesau bei Regensburg), die ebenfalls mit erstaunlichen Projekten aufhorchen lassen.

Praktische Nachhaltigkeits-Tipps "In der Green Seven Week zeigt sich die besondere Magie der Marke ProSieben", findet ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Seit 15 Jahren zeigt der Entertainment-Sender ProSieben unter dem Label Green Seven besondere Reportagen zu einer prominenten Sendezeit – und erreicht damit viele Menschen. Das ist einzigartig."

Auch die Magazine "taff" und "Galileo" widmen sich dem diesjährigen "Green Seven Week"-Motto. Zusätzlich werden in der Themenwoche auf ProSieben 90-sekündige Kurzfilme ausgestrahlt – mit praktischen Nachhaltigkeits-Tipps für das Publikum.

Green Seven Report: Wie die Natur uns vor dem Klimawandel schützt – 5 Ideen, die Hoffnung machen – Di. 03.10. – ProSieben: 20.15 Uhr