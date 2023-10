30 Jahre "Rosamunde Pilcher": Jeden Tag im Oktober ein Film

"Heile Welt-Filme" seien das doch, sagt mancher Kritiker. Aber Rosamunde Pilcher selbst hatte eine Antwort darauf: Nicht um "heile Welt" gehe es ihr, sondern um "healing world"-Geschichten. Eine feiner Unterschied. Bücher und Filme also, die heilen, die guttun. Die verlässliche Auszeiten bescheren und dabei versprechen, dass am Ende alles garantiert gut wird. "Viele nennen meine Erzählungen kitschig", erklärte die Autorin einst, "aber das berührt mich nicht sonderlich". Für sie seien die Romane eher "leichte Lektüre für intelligente Damen", obwohl sich freilich auch männliche Leser an ihre Bücher heranwagen, worauf Riosamunde Pilcher dem eigenen Bekunden nach stets besonders stolz war.

An den ersten vier Sonntagen des Monats ist der Sendeplatz jeweils einer Pay-TV-Premiere vorbehalten. "Vier Luftballons und ein Todesfall" läuft etwa am Sonntag, 1. Oktober, und erzählt von der Floristin Gwen (Meriel Hinsching), die von ihrem Chef (Moritz Otto) bezirzt wird. Am 30. Oktober, exakt 30 Jahre nach der Erstausstrahlung, wird das filmische Pilcher-Debüt "Stürmische Begegnung" im Anschluss an ein Porträt der Erfolgsautorin zu sehen sein.