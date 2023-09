"Einspruch, Schatz! – Unter Vätern": TV-Kritik zum zweiten Teil mit ChrisTine Urspruch

Von einer Nasenklammer über eine Zahnschiene bis hin zu einem Rachenspray – die Scheidungsanwältin Eva Schatz (ChrisTine Urspruch) probiert in "Unter Vätern" wirklich alles aus, um ihrem Freund und Berufskollegen Hanno (Wolfram Grandezka) zuliebe nicht mehr zu schnarchen. Doch Evas nächtlicher Geräuschpegel ist nicht das einzige Problem, das die Beziehung der beiden Protagonisten in Teil zwei der neuen ARD-Reihe "Einspruch, Schatz!" auf die Probe stellt. Hanno ist Witwer und Vater von drei Kindern, die sich mit dem neuen Familienzuwachs noch nicht so recht anfreunden können ... Und das obwohl sich Eva große Mühe gibt.