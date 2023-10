"Einzeltäter – Halle": Kritik zum zweiten Film der Triologie

Halle im Oktober 2019: An Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, versucht ein Rechtsextremist in die Synagoge einzudringen. Als ihm das nicht gelingt, erschießt er eine Passantin, anschließend fährt er zu einem nahen Dönerimbiss und erschießt einen dort anwesenden jungen Mann. Wie schon beim Münchner OEZ-Attentat 2016 wird lange die These eines verwirrten Einzeltäters aufrechterhalten, nicht die eines rassistischen, in Halle an der Saale auch antisemitischen Täters. Der Regisseur Julian Vogel stellt sich auf die Seite der Opfer. In seinem zweiten Film, "Einzeltäter – Halle" kommt vor allem der Vater des ermordeten Sohnes Kevin zu Wort.