"Inga Lindström: Einfach nur Liebe": Kritik zur 100. Folge mit Gerit Kling

100 Folgen ist die Schwedenreihe "Inga Lindström" nun alt. Am 25. Januar 2004 flimmerte der erste Film über die Bildschirme. Was im englischen Cornwall mit Rosmunde Pilcher-Stoffen funktionierte, sollte auch im (meist) ländlichen Schweden sein Publikum finden. Denn auch hier ist die Natur atemberaubend und ein perfekter Hintergrund für Liebes(leid)geschichten, die am Ende aber immer irgendwie gut, zumindest aber harmonisch ausgehen.

Eigentlich will Maja gar nicht zu "ihrem Erbe" hinfahren, denn die taffe junge Frau scheint mit der Vergangenheit im ländlichen Schweden abgeschlossen zu haben. Doch ihr Freund Peter überredet sie, sich das Ganze doch mal anzuschauen. So reist das Londoner Paar gemeinsam mit den Seminarteilnehmern per Bootsfähre zum idyllischen Eiland.

Zur 100. Folge veröffentlicht das ZDF zudem einige launige Statistiken und "Fun Facts": Gleich fünf Schauspielerinnen und Schauspieler teilen sich den Rekord, in gleich vier "Lindström"-Filmen dabeigewesen zu sein: Carin C. Tietze, Carl Achleitnerm Jürgen Heinrich, Max Engelke und Tobias van Dieken. In 33 Länder wurde die Reihe verkauft und unter den vielen Kinderdarstellern, die "Lindström"-Geschichten bevölkerten, dürfte "Systemsprengerin" Helena Zengel (zuletzt in "Inga Lindström: Familienfest in Sommerby") die bekannteste sein. Gedreht wurden die 100 Filme in ganz Südschweden, ausgehend von Nyköping und auch öfter auf der Insel Öland. Derzeit ist kein Ende der "Inga Lindström"-Filme Reihe in Sicht. Kein Wunder, denn sowohl Liebe als auch schöne Schwedenbilder können Menschheit und ZDF-Publikum mit Sicherheit weiter gut gebrauchen.