ChrisTine Urspruch bekommt unmoralisches Angebot: "Wir möchten dich verführen"

Halbzeit auf Château de Beguin: Von Anfangs 16 Promis sind noch zwölf in der RTL-Show "Die Verräter" dabei. Aber das "verwirrte Dutzend" ist keine verschworene Gemeinschaft. Die einzige verbliebene Gemeinsamkeit ist pures Misstrauen allen anderen gegenüber. In Folge drei des TV gewordenen Social-Deduction-Spiels schrumpft die Teilnehmerzahl weiter auf elf – aber das wird nicht lange so bleiben, wenn der fiese Giftanschlag der Verräter funktioniert. Denn nicht mal beim Cocktail schlürfen darf man sich in Sicherheit wiegen.

Öfter mal was Neues: Die beiden nach Florian Fitz' Enttarnung übrig gebliebenen Verräter Anna-Carina Woitschack und Jalil haben sich entschlossen, nicht erneut schamlos zu meucheln, sondern lieber einem "Loyalen" ein noch schamloseres Angebot zu machen. "Wir möchten dich verführen", steht auf der Botschaft, die in tiefer Nacht unter der Tür von ChrisTine Urspruch hindurchgeschoben wird. Die hadert lange ("Oh Gott, was soll ich tun?"), entschließt sich dann aber: "No Risk, no Fun" – und nimmt das Angebot an. An den Frühstückstisch kehrt sie als Antagonist zurück: "Erst war ich Loyale, jetzt eine Verräterin – wie geil ist das denn?" Spoiler: Die "Power of positive Thinking" hält nicht lange.