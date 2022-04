"Verstehen Sie Spaß?" läuft minutenlang ohne Ton

TV-Panne zum Start: Bei der "Verstehen Sie Spaß?"-Premiere von Barbara Schöneberger funktioniert in den Anfangsminuten der Ton nicht.

Barbara Schöneberger (48) gab am Samstagabend ihr Debüt als Moderatorin von "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten. Die Show startete direkt mit einer Panne: In den ersten zwei Minuten war Schöneberger nicht zu hören. Offenbar funktionierte der Ton nicht. Im Netz führte das Missgeschick zu vielen scherzhaften Kommentaren. "Größte Neuerung unter Barbara Schöneberger: Der Ton wird eingespart", schrieb etwa ein Twitter-User . "Ob das wirklich Zufall war, dass bei ihrem 'Gesang' der Ton gefehlt hat?", fragte ein weiterer Nutzer .

"Ich glaub, da ist jemand in der Tonregie kein Fan von Barbara Schöneberger", vermutete ein anderer User. Weitere scherzten, dass die Sendung das "neue 'Verstehen Sie Spaß?'" in der "Stummfilm-Methode" sei und dass offenbar schon ein "Spaßfilm zum Auftakt" abgespielt wurde. "So ruhig war noch nie eine Sendung mit Barbara Schöneberger", scherzte ein weiterer.