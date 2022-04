Der große CITY-Abend: MDR feiert die Ost-Rocker

"Einmal wissen, dieses bleibt für immer": Mit diesen Zeilen beginnt der Liedtext von "Am Fenster", dem größten und bekanntesten Song der Band City. Für immer bleiben wird zweifelsohne die Musik der Ostrocker – auch, wenn sie nach 50 Jahren ereignisreicher Karriere, 15 Millionen verkauften Tonträgern und 2.500 Konzerten nun auf große Abschiedstournee gehen. Bevor im April zudem ein neues Album erscheint, widmet der MDR der Kultband einen dreieinhalbstündigen Fernsehabend am Samstag: "Der große CITY-Abend" verspricht einen ausführlichen Rückblick auf die Geschichte der Band, zahlreiche Anekdoten und natürlich jede Menge Musik.

Vor der großen Arenatour wollen Frontmann Toni Krahl, Fritz Puppel, Georgi Gogow und Manfred Hennig nicht nur "in privater Konzertatmosphäre" neue und alte Stücke vor den Kameras präsentieren, sondern auch so manche persönliche Frage beantworten. Wie gelang es, über ein halbes Jahrhundert – mit allen Höhen und Tiefen – als Band zu bestehen? Wie sah die Laufbahn der 1972 in Ost-Berlin gegründeten Band zu DDR-Zeiten aus – und wie nach der Wende? Und was heißt es eigentlich, 50 Jahre lang Rock'n'Roll zu spielen? Nicht zuletzt erinnert der Abend natürlich auch an den im Mai 2020 verstorbenen City-Schlagzeuger und Bandmitbegründer Klaus Selmke. Wie gelang es der Band, sich nach dem schmerzhaften Verlust für "die letzte Runde" zu rüsten?