Maybrit Illner im ZDF: Schwere Vorwürfe in Richtung Christine Lambrecht

Gesund und negativ getestet kann die zuletzt an einer Corona-Infektion erkrankte Maybrit Illner am Donnerstagabend, nach zwei Wochen Abwesenheit, wieder ihre eigene Talkshow moderieren. Wieder steht der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt des Abends. Dabei facht insbesondere das Thema Waffenlieferung eine hitzige Diskussion im Studio an.

Zu Gast sind Oberst a.D. der Bundeswehr, Roderich Kiesewetter, BDI-Präsident Siegfried Russwurm, Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur "Die Welt", und Sicherheitsexpertin der SWP, Claudia Major. Zugeschaltet sind Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht sowie Politikwissenschaftlerin Jana Puglierin.

Journalist Robin Alexander rechnet mit dem deutschen Verteidigungsministerium ab. Er sieht viel Aufarbeitungsbedarf der jahrelangen "historisch falschen" Politik. Es läge in der deutschen Verantwortung, dass man Putin die Illusion gegeben habe, als Gesellschaft käuflich zu sein. Dieser historischen Verantwortung komme Deutschland momentan nicht nach, denn immer noch muss die Ukraine verzweifelt um Waffen bitten, die Deutschland in dem Ausmaß nicht liefern kann oder will.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Lamprecht widerspricht den Vorwürfen Die aus New York zugeschaltete Bundesverteidigungsministerin Lamprecht widerspricht den Vorwürfen Alexanders und betont mehr als einmal, dass Größen von über 80 Millionen Euro bereits aus Deutschland in die Ukraine geliefert wurden. Das ist jedenfalls das Einzige, was das Verteidigungsministerium verrät. Wirklich transparent zeigt sich das Ministerium nicht, wenn es um den genauen Umfang einzelner Waffenarten geht. Lamprecht bittet um Verständnis für diese Verschlossenheit, aus Sicherheitsgründen.

Die von Lamprecht hervorgehobenen deutschen Lieferungen in einer Größenordnung von über 80 Millionen Euro werden jedoch schnell von Politikwissenschaftlerin Jana Puglierin relativiert. Estland habe 220 Millionen Euro investiert, die US-Amerikaner circa 800 Millionen Dollar. Plötzlich klingen 80 Millionen doch nicht mehr so viel. "Die Welt"-Redakteur Robin Alexander kritisiert außerdem die Intransparenz und kann offensichtlich das Sicherheitsargument nicht nachvollziehen. "Wir wollen doch nicht die Wege der Waffenlieferungen beschreiben – wir sind doch nicht verrückt", verteidigt Alexander seine Journalisten-Kollegen. Die Bevölkerung habe ein Recht auf transparente Informationen über Waffenlieferungen Deutschlands.