Verstehen Sie Spaß: Giovanni Zarrella legt Hotelgäste rein

Zeitenwende bei "Verstehen Sie Spaß?": Nach elf Jahren hat Guido Cantz den Staffelstab an seine Nachfolgerin Barbara Schöneberger übergeben. Während für die Moderatorin "ein Kindheitstraum" in Erfüllung geht, beteuerte der SWR, seine Erfolgsshow in diesem Zug "erneuern und weiterentwickeln" zu wollen. Das Erfolgsrezept bleibt aber dasselbe, will heißen: Prominente Lockvögel führen Otto Normalverbraucher oder ahnungslose Stars hinters Licht.