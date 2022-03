Hubertus Heil im ARD-Moma über Flüchtlinge: "Deutschland muss großherzig sein"

Viele Menschen sind aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Weitgehend unbeantwortet ist noch die Frage: Wie sollen sie in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden? Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) möchte am Dienstag diese Frage mit Arbeitgebern und Gewerkschaftsverbänden diskutieren und stand dazu auch im "ARD-Morgenmagazin" Rede und Antwort. Der SPD-Politiker stellte zunächst klar: "Erstmal geht es hier um eine humanitäre Verpflichtung, die Menschen akut zu versorgen." Es kämen viele Frauen mit Kindern, die zunächst Obdach, Schutz und medizinische Versorgung benötigten. "Aber wir müssen schon auch eine Arbeitsmarktperspektive mitdenken."

Laut Heil gebe es konkret drei Fragen zu klären: Erstens: "Wie ist das mit der Kinderbetreuung?" Zweitens: "Wie ist das mit dem Zugang zu Sprachkursen?" Sprache sei unabdingbar, um im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. "Last but not least: Wie ist das mit der Anerkennung auch von Qualifikationen, die die Menschen mitgebracht haben?" Der SPD-Minister räumte ein, dass man Letzteres in Deutschland nach wie vor nicht gut genug hinbekomme. "Wofür wir jetzt erstmal gesorgt haben, ist, dass es einen sofortigen rechtlichen Zugang zum Arbeitsmarkt gibt."