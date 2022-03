Sopranos"-Star Paul Herman an seinem 76. Geburtstag verstorben

Paul Herman war nicht nur in "Die Sopranos" zu sehen, sondern auch in zahlreichen Gangsterfilmen. So hatte er kleinere Rollen in "Die Farbe des Geldes" (1986), "Good Fellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia" (1990) und "Casino" (1995). Zudem war er unter anderem in "Crazy Heart" (2009), "Silver Linings" (2012) und zuletzt in "The Irishman" (2019) mit von der Partie.