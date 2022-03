"Bauer sucht Frau International": Neue Staffel im April

"maischberger. die woche"

Für Oskar Lafontaine ist auch Joe Biden ein Kriegsverbrecher

Der Krieg in der Ukraine hat in Deutschland zu einer "Zeitenwende" geführt. Die Bundesregierung plant hohe Ausgaben zur militärischen Verteidigung. Doch bringt das Aufrüsten wirklich mehr Frieden? Und was kann noch getan werden, um Putin zu stoppen?

MEHR