Einsatz in den Alpen: Kritik zum Film heute bei RTL

Ermittler Tom Falk sinnt nach dem Mord an seiner Freundin auf Rache. Seine Jagd auf den mutmaßlichen Täter führt ihn in die Alpen.

Einsatz in den Alpen Krimi • 31.03.2022 • 20:15 Uhr

Seit dem Tod seiner großen Liebe Paula ist für den verdeckten Ermittler Tom (Jochen Matschke) nichts mehr wie es war. Hochgradig traumatisiert verfolgt der Innsbrucker nur ein Ziel: Er will den sogenannten Armbrustkiller finden und den Mord an Paula sowie weiteren weiblichen Opfern rächen. Gleich zu Beginn des RTL-Thrillers "Einsatz in den Alpen: Der Armbrustkiller" (Erstausstrahlung) bietet sich die einmalige Chance. Ralph Polinski führte Regie bei diesem actionreichen TV-Abenteuer. Das Drehbuch stammt von dem erfahrenen Autor Timo Berndt, der in der Regel Krimireihen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens fortentwickelt.

Bei Ermittlungen im Drogenmilieu erfährt Tom, dass der Armbrustkiller in den Alpen ein weiteres Opfer gefunden hat. Die Polizei, so erzählt der Dealer weiter, sei ihm allerdings schon dicht auf den Fersen. Tom kennt fortan kein Halten mehr: Mit seinem Motorrad rast er auf den Berg und stellt den Täter. Doch noch ehe er dessen Gesicht sehen kann, wird der Schuldige von einem Sondereinsatzkommando erschossen. Die Schüsse wiederum lösen eine Gerölllawine aus, der Tom und seine Kollegen nur um Haaresbreite entkommen. Der Täter jedoch, so heißt es, wird von den Steinen erschlagen.

Doch Tom zweifelt an dieser Geschichte: Der Armbrustkiller, so glaubt er, lebt noch immer. Entgegen dem Willen seines älteren Bruders Sebastian (Peter Fieseler), der ebenfalls als Polizist arbeitet, und dessen Ex-Frau, der Staatsanwältin Sophie Brandner (Alissa Jung), beginnt Tom auf eigene Faust und jenseits des legalen Rahmens zu ermitteln. Unterstützt von der Helikopterpilotin Nina Thal (Agnes Decker), die seit dem missglückten Einsatz suspendiert ist, und dem autistischen Ex-Gebirgsjägers Polle (Hendrik Heutmann) macht er dabei eine Entdeckung, die den Fall in eine völlig neue Richtung lenkt ...

Hauptdarsteller war vorher noch nie in den Bergen "Einsatz in den Alpen" ist ein komplexer Film, der die Aufmerksamkeit des Publikums vor allem am Anfang fordert: Binnen der ersten Filmminuten jagt ein Ereignis das nächste, sodass es eine Zeit lang dauert, ehe man sich vollends in der Geschichte zurechtfindet. Auch wenn das Tempo mit der Zeit ein wenig nachlässt, bleibt der Film dennoch bis zum Ende spannend, wobei auch der Humor und auch die Emotionen nicht zu kurz kommen.

Die Dreharbeiten in den Tiroler Alpen fanden im Herbst 2021 statt und stellten vor allem Hauptdarsteller Jochen Matschke vor große Herausforderungen: "Ich war vorher nie klettern oder viel in den Bergen", erinnert sich der 37-Jährige in einem Interview: "Als ich erfahren habe, dass ich die Rolle spielen werde, habe ich mich sofort ins Bergtraining gestürzt, bin auf Berge hochgerannt und habe klettern und abseilen gelernt." Zuschauerinnen und Zuschauer können sich somit zu Recht auf zahlreiche traumhafte Eindrücke von den Gipfeln der Alpen freuen. Sollten die Einschaltquoten stimmen, könnte "Einsatz in den Alpen" womöglich eine neue Reihe bei RTL werden.

Einsatz in den Alpen – Do. 31.03. – RTL: 20.15 Uhr