Will Smith weigerte sich, nach Ohrfeige die Oscar-Verleihung zu verlassen

Die Ohrfeige von Will Smith wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Wie die Academy mitteilte, überprüfe man einen Ausschluss des Schauspielers. Schon während der Gala habe man Smith aufgefordert, den Saal zu velassen.

Es war der wohl denkwürdigste Moment des Abends: Bei der Oscar-Verleihung verpasste Will Smith seinem Kollegen Chris Rock eine Ohrfeige aufgrund eines unbedachten Witzes über die krankheitsbedingte Glatze von Jada Pinkett Smith. Nun könnte der Wutausbruch des Schauspielers ernste Konsequenzen nach sich ziehen: Wie die für die Veranstaltung verantwortliche Academy mitteilte, werde nun ein Ausschluss Smiths aus der Organisation geprüft. In einem neuen Statement, das "People" vorliegt, erklärte die Academy zudem, dass man Smith aufgefordert habe, die Veranstaltung zu verlassen, er sich aber geweigert habe.

"Die Dinge entwickelten sich in einer Art und Weise, die wir nicht vorausahnen konnten", heißt es im Statement. "Wir möchten zudem klarstellen, dass Mr. Smith gebeten wurde, die Zeremonie zu verlassen und sich weigerte. Wir erkennen aber auch, dass wir uns in der Situation anders hätten verhalten können." Man habe ein Disziplinarverfahren eingeleitet, ließ die Academy wissen, an dessen Ende eine "Suspendierung, ein Ausschluss oder andere Sanktionen" stehen könnten.

Will Smith zeigte sich schon kurz nach dem Vorfall reumütig. Auf Instagram erklärte er: "Gewalt in all ihren Formen ist giftig und zerstörerisch. Mein Verhalten bei der gestrigen Oscar-Verleihung war inakzeptabel und unentschuldbar." Scherze "auf seine Kosten" seien Teil seines Jobs, "aber ein Scherz über Jadas Gesundheitszustand war zu viel für mich", so Smith weiter.

Er wolle sich öffentlich bei Chris Rock entschuldigen: "Ich habe mich daneben benommen und lag falsch. Es ist mir peinlich, und mein Verhalten war nicht das des Mannes, der ich sein möchte. Es gibt keinen Platz für Gewalt in einer Welt der Liebe und Güte." Zudem richtete er eine Entschuldigung an "die Academy, die Produzenten der Show, alle Anwesenden und alle Zuschauerinnen und Zuschauer auf der ganzen Welt" sowie "die Familie Williams und meine 'King Richard'-Familie".

Während seiner Präsentation des Oscars in der Kategorie "Dokumentation – lang" hatte Chris Rock über Smiths Ehefrau gescherzt, dass er es kaum erwarten könne, sie in einer Fortsetzung "Die Akte Jane" zu sehen. In dem Film war Demi Moore seinerzeit mit kahlgeschorenem Kopf aufgetreten – eine Anspielung, die Will Smith nicht zu gefallen schien. Kurz nach seiner Ohrfeigen-Attacke wurde der einstigen "Der Prinz von Bel-Air"-Star schließlich für seine Rolle in dem Biopic "King Richard", in dem er den Vater von Venus und Serena Williams spielt, als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet – der erste Oscar für Smith.