Owsjannikowa bei Markus Lanz: Putins Propaganda macht Russen zu "Zombies"

Mit einem Plakat machte Marina Owsjannikowa in einer russischen Nachrichtensendung auf den Krieg aufmerksam. Nun war die Journalistin bei Markus Lanz zu Gast.

Ihre mutige Aktion wurde auf der ganzen Welt bewundert: Am 14. März stellte sich die russische Journalistin Marina Owsjannikowa mit einem Schild hinter die Moderatorin der Hauptnachrichten im russischen Staatsfernsehen und machte dort auf den Krieg in der Ukraine aufmerksam, der in den Medien des Landes nicht als "Invasion" oder "Krieg" bezeichnet werden darf.