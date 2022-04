Let's Dance 2022: So reagiert Christian Polanc auf das Aus von Michelle

Dass Michelle (50) die RTL-Tanzshow "Let's Dance" (auch bei RTL+ ) aufgrund von Rückenproblemen verlassen muss, kam offenbar für ihren Tanzpartner überraschend. In einem RTL-Interview erklärte Christian Polanc (43) , dass er im Training auf sie gewartet habe, als er den Anruf mit den schlechten Neuigkeiten bekommen habe. Die Sängerin hatte von ihrem Arzt für die kommenden Monate ein Sport- und Tanzverbot erhalten. Zuvor musste sie sich für die "Let's Dance"-Auftritte und Trainingseinheiten schon mit Spritzen gegen die Schmerzen behandeln lassen.

Der 43-jährige Tänzer hätte sich einen anderen Abgang gewünscht: "So will man nicht von der Show weggehen." Michelle hätte er gegönnt, "die 20 Punkte noch mal zu knacken. Er sei sich 100 Prozent sicher, "dass wir das diese Woche geschafft hätten. So gut wie diese Woche hatte es noch nie angefangen zu laufen". Mit einer positiven Erfahrung rauszugehen, wäre schöner als "unverrichteter Dinge", fügte der "Let's Dance"-Star hinzu.