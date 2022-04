Goldene Himbeere: Veranstalter ziehen Bruce-Willis-Preis zurück

"Nach langem Nachdenken und Abwägen haben die Razzies die Entscheidung getroffen, den an Bruce Willis verliehenen Razzie Award aufgrund seiner kürzlich bekannt gegebenen Diagnose rückgängig zu machen", berichtet die "Los Angeles Times" unter Berufung auf ein Statement der Mitbegründer der Razzies .

Die Goldene Himbeere, eine Art Anti-Oscar für schlechte Schauspielleistungen, hatte vor Bekanntwerden von Willis' Erkrankung für ihn eine eigene Kategorie erfunden, "die schlechteste Performance von Bruce Willis in einem Film von 2021".

Am Mittwoch hatte die Familie des "Stirb langsam"-Stars mitgeteilt, dass Bruce Willis seine Schauspielkarriere im Alter von 67 Jahren und mit sofortiger Wirkung beenden werde. In der gemeinsamen Mitteilung, die unter anderem seine Tochter Rumer (33) bei Instagram gepostet hat , heißt es: "Mit den tollen Unterstützern von Bruce wollen wir als Familie teilen, dass unser geliebter Bruce mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat und kürzlich eine Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinflusst."

Bei einer Aphasie handelt es sich um eine Schädigung des Sprachzentrums im Gehirn. Beim Betroffenen können Probleme mit dem Sprechen und dem Verstehen von Sprache auftreten, so auch beim Lesen und Schreiben. "Als Folge davon und nach reiflicher Überlegung tritt Bruce von seiner Karriere, die ihm so viel bedeutet hat, zurück", hieß es von der Familie des Stars in dem Statement weiter. Wie es zu der Schädigung gekommen war, war daraus nicht ersichtlich.