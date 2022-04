Spiel mir das Lied vom Tod: BR zeigt Sergio Leones Meisterwerk

Am Ende drücken Franks Augen seine ganze Verwunderung über den Unbekannten aus, der beim entscheidenden Duell den entscheidenden, tödlichen Tick schneller war. Erst als ihm der Schütze die Mundharmonika zwischen die Zähne schiebt und sagt: "Spiel mir das Lied vom Tod", kann Frank ihn zuordnen. Dann stirbt er. Der Film aus dem Jahre 1968, den der BR nun erneut zu später Stunde zeigt, gilt als Höhepunkt des Italo-Westerns. Das Meisterwerk beeindruckt durch wortkarge Helden in Großaufnahme, einen weltberühmten Soundtrack von Ennio Morricone und eine Story, die erst zum Schluss ihre ganzen Abgründe offenbart.

Der Farmer McBain und seine drei Kinder werden von dem Killer Frank (Henry Fonda) hinterrücks ermordet, denn er war im Besitz von Land, durch das der Eisenbahnunternehmer Morton (Gabriele Ferzetti) seine Strecke bauen wollte. Die Witwe Jill McBain (Claudia Cardinale) tritt trotzig sein Erbe an und wird von einem Fremden (Charles Bronson) unterstützt, der sich ebenfalls an Frank rächen will und seine mörderische Absicht mit der Mundharmonika ankündigt.