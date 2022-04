Praxis mit Meerblick – Mutter und Sohn: Kritik zum ARD-Film

Obwohl sie sich von einem Schädel-Hirn-Trauma erholen sollte, steckt Ärztin Nora voller Tatendrang. In einer neuen Folge von "Praxis mit Meerblick" ist ganz schön viel los. Leider geht die Essenz dabei ein wenig verloren.

Eines ist sicher: Nora Kaminski ( Tanja Wedhorn ) ging es schon einmal besser. Beim Joggen läuft die Ärztin ohne Doktortitel vor ein Auto. Sie erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma und muss sich dringend schonen. Doch Nora wäre nicht Nora, ließe sie dieses Schicksal einfach so über sich ergehen. Kaum ist sie aus dem künstlichen Delirium erwacht, kümmert sie sich schon wieder um einen Patienten – sehr zum Ärger ihres Sohnes Kai (Lukas Zumbrock), aber auch des behandelnden Chefarztes Dr. Heckmann (Patrick Heyn): "Praxis mit Meerblick – Mutter und Sohn" ist der 13. Teil der Fernsehfilm-Reihe, den das Erste nun erstmals zeigt.

Der Patient, der Nora keine Ruhe lässt, heißt Moritz Daskow (Frederic Balonier). Der junge Mann leidet an Leukämie. Einzig eine Stammzellenspende kann ihn retten. Doch Moritz hat keine Blutsverwandten. Seine Mutter Katja (Vera Kasimir) hat ihn als Baby adoptiert. Zur leiblichen Mutter hat sie keinen Kontakt. Unterstützt von einem Taxifahrer (Uwe Dag Berlin) begibt sich Nora auf die Suche nach der unbekannten Frau.

Der unermüdliche Tatendrang von ihrer Rolle ist Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn nicht allzu fremd: Auch sie, so erklärt sie in einem Interview, liebt ihren Beruf: "Mein großes Glück ist, dass ich über weite Strecken weder Dreh- noch Theaterarbeiten als kräftezehrende Arbeit empfinde. Ich komme eher energiegeladen und glücklich nach Hause. Das macht vieles einfacher." Hinzukommt sicher der strahlende Sonnenschein, der in wirklich jeder Folge der mit meist mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sehr beliebten Reihe herrscht: Manch ein Zuschauer oder eine Zuschauerin denkt da vielleicht zu Recht über einen Umzug auf die Ostseeinsel nach.