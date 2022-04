Bruce Willis' Karriereende: ProSieben zeigt heute vier seiner Filme

Show bei ProSieben

GNTM-Überraschung: Lieselotte trotz schlechter Leistung weiter

In der 9. Folge der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" steht Best-Ager-Model Lieselotte im Fokus. Erst muss sie das Höhen-Shooting abbrechen, dann liefert sie einen grauenvollen Walk ab. Und trotzdem lässt "Model-Mama" Heidi Klum die 66-Jährige in die nächste Runde.

