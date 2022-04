Was macht eigentlich Ingrid Steeger?

In den 70ern wurde Ingrid Steeger dank "Klimbim" zu einem der größten TV-Stars Deutschlands. Am 1. April feiert sie ihren 75. Geburtstag.

Ihre Popularität ist bis heute ungebrochen: Sie werde immer noch auf der Straße angesprochen, erklärte Ingrid Steeger 2017 in einem Interview mit "T-Online". Dass ihre Bekanntheit immer eine zwiespältige Angelegenheit war, ist ihr dabei durchaus bewusst. Die frivole Sketchshow "Klimbim" machte sie in den 70er-Jahren zum TV-Star, verpasste ihr aber auch ein Ulknudel-Image, von dem sie sich nie wirklich lösen konnte und das verhinderte, dass sie als Schauspielerin ernstgenommen wird: "Ich weiß, dass ich 'Kult' bin", erklärte Ingrid Steeger durchaus selbstbewusst. "Aber das nützt mir leider auch nichts, weil er meine Miete nicht bezahlt."

Mit Geldsorgen, ihrem Privatleben und gesundheitlichen Problemen machte die Schauspielerin, die am 1. April ihren 75. Geburtstag feiert, in den letzten Jahren immer wieder Schlagzeilen.

Herzstillstand beim Spazierengehen

Dass sie zeitweise von Arbeitslosengeld II leben musste, kam nicht von ungefähr: Während Ingrid Steeger in den 80er- und 90er-Jahren zumindest Gastauftritte in Filmen ("Paul Is Dead", "Goldene Zeiten") und kleinere TV-Rollen hatte, etwa in "Derrick" und den Dieter-Wedel-Serien "Wilder Westen inclusive" und "Der große Bellheim", stand sie in den letzten 15 Jahren nicht mehr vor einer Kamera. Stattdessen spielte sie (Boulevard-)Theater, zuletzt 2019 bei Bad Hersfelder Festspielen als Fräulein Montag in einer Inszenierung von Kafkas "Der Prozess".