The Masked Singer 2022: Carolin Kebekus Rategast – oder doch nicht?

Damit geht so mancher Tipp flöten: Carolin Kebekus unterstützt am Samstag als Gast das Rateteam. Somit ist klar, dass sie nicht in einem der Kostüme steckt. Oder ist alles nur ein Scherz?

Carolin Kebekus (41) ergänzt in der dritten "The Masked Singer"-Ausgabe der sechsten Staffel das Rateteam. Die Komikerin unterstützt am Samstag (2. April) um 20.15 Uhr die festen Jurymitglieder Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48). Das gab ProSieben am Freitag bekannt. Die Kölnerin war schon mehrmals als Gast im Rateteam dabei.